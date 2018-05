Força Aérea dos EUA bloqueia acesso a sites que publicam vazamentos

WASHINGTON - A Força Aérea dos Estados Unidos bloqueou o acesso de seus computadores aos sites dos meios de comunicação que publicam os documentos revelados pela organização WikiLeaks. Segundo indicou nesta terça-feira, 14, uma porta-voz da Força Aérea, a tenente-coronel Brenda Campbell, citada pelo diário The New York Times, "serão bloqueados os sites dos veículos de comunicação que publiquem documentos classificados procedentes do site WikiLeaks".

O The New York Times é um dos jornais bloqueados, assim como o The Guardian, Le Monde, Der Spiegel e El País, os periódicos que divulgaram os telegramas diplomáticos.

Segundo indicou Campbell, só serão bloqueados os sites que publicam os documentos completos, não os que divulgam apenas partes. A proibição de acessar estas páginas não se estende aos computadores pessoais dos soldados da Força Aérea, enquanto Exército, Marinha e Infantaria da Marinha ainda não tomaram medidas similares.

Em 3 de dezembro, a Casa Branca advertiu que nenhum funcionário, seja civil ou militar, está autorizado a ler informação confidencial sem permissão, embora o vazamento tenha chegado à imprensa. Um aviso enviado pelo Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca assinala que "a informação classificada, mesmo divulgada pela imprensa ou em sites públicos, segue confidencial e deve ser tratada como tal pelos funcionários, até que as autoridades adequadas a desclassifiquem".