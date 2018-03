Forte nevasca castiga nordeste dos Estados Unidos

Autoridades se preparavam para a tempestade, que já provocou um engavetamento de carros numa estrada no sul do Maine e levou os organizadores do campeonato nacional de trenó a adiar uma corrida marcada para sábado nesse Estado, com receio de que a neve excessiva prejudicasse a prova.

De Nova York ao Maine, a tempestade começou suavemente, com pouca neve, mas as autoridades pediram aos moradores que permaneçam em casa para evitar o risco de ficarem retidos pela tempestade quando ela ficar mais pesada, na noite desta sexta-feira.

Mesmo em seus estágios iniciais, a tempestade provocou algum pânico. Motoristas foram para os postos de gasolina encher os tanques, padarias e mercearias ficaram lotadas de clientes ansiosos por estocar pão e leite e os viajantes tiveram de enfrentar atrasos e cancelamentos de voos.

Ainda no começo, a tempestade provocou um engavetamento de 19 veículos no sul do Maine, interrompendo o tráfego em uma rodovia interestadual ao norte de Portland. Não houve feridos em estado grave.

"As condições eram próximas das de uma névoa cerrada, uma espécie de prévia do que virá mais tarde", disse um porta-vos da policiado Maine, Stephen McCausland.

Autoridades ordenaram o fechamento de escolas na região e mais de três mil voos foram cancelados. Milhares de pessoas ficaram sem energia em Nova Jersey e outras localidades ao sul, e é bem provável que esse número aumente à medida que a tempestade e os ventos ganharem força.

Governadores e prefeitos determinaram que os funcionários públicos não essenciais fiquem em casa e pediram que os do setor privado façam o mesmo. Além disso, alertaram a população a se preparar para quedas de energia e pediram que as pessoas verificassem se vizinhos idosos ou deficientes estão bem.

A neve que caiu em grande parte da Nova Inglaterra na manhã desta sexta-feira foi um aperitivo do tempo que está para vir, disse o meteorologista Jerry Paul, do Insight Weather, uma unidade da Thomson Reuters.

"Isso vai aumentar gradualmente hoje, com o passar do tempo", afirmou Paul.

Uma grande área da Nova Inglaterra, incluindo o nordeste de Connecticut, Providence, Rhode Island, e da área de Boston, provavelmente vai ter de 60 centímetros a 76 centímetros de neve, e algumas áreas vendo mais de um metro até o término da tempestade, previsto para a manhã de sábado, acrescentou Paul.

(Por Scott Malone e Shannon Stapleton, com reportagem adicional de Jason McClure, em Littleton, New Hampshire, David Sheppard e Scott DiSavino em Nova York e Dave Warner na Filadélfia)