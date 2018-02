Forte nevasca deixa 150 mil sem luz na Costa Leste dos EUA

Ruas e estradas de uma das regiões mais movimentadas dos EUA ficaram vazias por causa da neve

WASHINGTON - Uma forte nevasca despejou uma densa camada de neve sobre a Costa Leste dos EUA neste sábado, 6, dificultando os transportes na região e rompendo as linhas de transmissão de energia elétrica para milhares de pessoas. A gigantesca tempestade se estende por milhares de quilômetros, do leste do estado de Indiana até a Pensilvânia e para o sul através de Maryland, até a Carolina do Norte.

Com rajadas de ventos de mais de 96 km por hora, muitos lugares já tinham acumulado mais de 60 centímetros de neve até o final desta manhã. A queda de árvores cortou linhas de transmissão de energia e bloqueou estradas.

Mesmo o presidente Barack Obama acordou com mais de 25 centímetros de neve cobrindo a Casa Branca e seu comboio - que normalmente corta a capital em velocidade - se moveu muito lentamente pelas ruas vazias de Washington, depois de um evento do Partido Democrata.

Os meteorologistas alertaram os americanos para ficarem em casa. Eles estão prevendo uma nevasca recorde, que pode descarregar 91 centímetros de neve em alguns lugares. "Está bem difícil lá fora", disse Ed McDonough, da Agência de Administração de Emergência de Maryland.

"As estradas estão muito difíceis de se trafegar... E estamos vendo um aumento na falta de energia. Estamos dizendo aos moradores locais para ficarem em casa, para aproveitarem o tempo com suas famílias e deixarem as equipes de limpeza das rodovias fazerem seu trabalho."

No Estado da Virgínia, pai e filho morreram quando pararam para ajudar um carro encalhado

150 mil no escuro

Equipes de emergência estão tendo dificuldade em restaurar o fornecimento de energia, que deixou 150 mil pessoas no escuro somente no estado de Maryland. "Temos muitos apagões dispersos e as condições nas estradas realmente não estão nos ajudando", admitiu o porta-voz da companhia de energia Pepco, Andre Francis, que pedia paciência enquanto dizia a alguns clientes de que a falta de energia poderia durar dias.

Cerca de 200 homens da Guarda Nacional foram distribuídos pelo estado de Maryland, enquanto na Virgínia a polícia confirmou que um pai e filho foram mortos na sexta-feira quando pararam para ajudar um carro encalhado. "A polícia do estado da Virgínia está atendendo inúmeros chamados de acidentes de trânsito e respondendo a múltiplas chamadas de veículos com problemas, conforme a tempestade de neve avança através do estado", disse a polícia em nota.

Em uma capital normalmente movimentada, as ruas ficaram desertas neste sábado, enquanto as equipes de limpeza tentam tirar a neve das calçadas. Veículos limpa-neves estão tentando manter as rotas de emergências e as principais vias livres, mas a avaliação das autoridades é que levará dias para alcançarem as ruas menores.

Meteorologistas preveem nevasca recorde; recomendação é para que a população permaneça em casa

24 horas de nevasca

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês) colocou a região metropolitana de Washington-Baltimore sob um raro alerta de 24 horas de nevasca até às 22 horas locais deste sábado 6 (1h de Brasília de domingo, 7). Esta nevasca pode quebrar o recorde de 71 centímetros da Grande Tempestade de Neve de 1922, quando o Knickerbocker Theatre ruiu e matou quase 100 pessoas.

Todas decolagens do aeroporto Nacional Reagan, de Washington, foram canceladas, junto com muitos voos do Aeroporto Internacional Dulles, em Virgínia, enquanto o serviço foi limitado em Baltimore. O telhado de um hangar da Dulles Jet Center desabou), de acordo com a Autoridade de Aeroportos da Região Metropolitana de Washington.

O sistema de metrô de Washington fechou 40 estações na superfície, o que significa que a ligação de transporte entre a capital e seus populosos subúrbios foi interrompida, com muitas das principais estradas intransitáveis, paralisando o serviço de ônibus.

Estado de emergência

Os governos dos estados da Virgínia, Maryland e Delaware declararam estado de emergência, uma medida que colocou a Guarda Nacional em alerta.