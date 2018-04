Forte terremoto atinge Estado de Nevada nos EUA Um terremoto de magnitude 6,3 atingiu nesta quinta-feira o nordeste do Estado de Nevada, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O tremor, a 18 km sudeste da cidade de Wells, ocorreu às 7h16 (11h16, no horário de Brasília), com um profundidade de 10 km, segundo a agência. Wells, cidade de cerca de 1.300 habitantes, está a 614 km norte de Las Vegas e 290 km oeste de Salt Lake City.