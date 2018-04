Forte terremoto sacode norte da Califórnia

Um terremoto de 6,5 graus na escala Richter estremeceu neste sábado, 9, a parte norte do estado americano da Califórnia. O Centro de Alerta de Tsunami do Alasca e da Costa Oeste não emitiram alerta de Sunami.

De acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos, o tremor ocorreu às 16h27 locais (22h27 de Brasília), no Oceano Pacífico, 35 quilômetros ao noroeste de Ferndale e a 361 quilômetros de Sacramento, capital da Califórnia. O epicentro foi a 16 quilômetros de profundidade. Contudo, a força do abalo não deve causar um maremoto.

Segundo o serviço geológico dos EUA, o terremoto foi sentido de São Francisco, na Califórnia, até o sul do estado do Oregon. Não há informação sobre vítimas ou danos materiais graves.