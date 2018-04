Fortes ventos matam pelo menos 5 no leste dos EUA

Pelo menos cinco pessoas morreram e milhares ficaram sem energia elétrica devido a acidentes causados por ventos que chegaram a 100 km/h na região leste dos Estados Unidos. Fontes oficiais disseram que os ventos provocaram o fechamento de escolas, caos nas estradas e atraso ou cancelamento de voos nos principais aeroportos dos estados de Nova York, Nova Jersey e Long Island. Em Nova Jersey, as autoridades afirmaram que em incidentes separados, um homem e uma mulher morreram quando uma árvore caiu no carro em que viajavam. Na quarta-feira, também em Nova Jersey, uma mulher morreu esmagada pelos escombros de um ginásio e, em Ohio, um homem faleceu quando um trailer caiu sobre sua caminhonete. Segundo as autoridades de Nova York, acredita-se que o vento também foi a causa da morte de um operário, esmagado quando um muro caiu. Nesta sexta-feira, o Serviço Meteorológico informou que a advertência contra os ventos se manterá até as 11h (1h de sexta-feira em Brasília) e que as sequências podem superar 80 km/h em várias regiões.