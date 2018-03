Fox pede aos EUA aprovação da reforma migratória

O ex-presidente mexicano Vicente Fox pediu na terça-feira, 9, ao Congresso dos Estados Unidos que aprove o mais rápido possível a reforma migratória. Com a aprovação, os cerca de cinco milhões de imigrantes ilegais mexicanos que vivem no país terão respaldo legal. "Eu sou migrante e entendo bem o que se sofre, sei como é triste, mas também sei que tem suas recompensas", assegurou à agência Efe o ex-líder durante sua visita a Nova York onde apresentou seu livro autobiográfico. "A xenofobia e o temor não são bons conselheiros", portanto, para Fox, "tudo está nas mãos do Congresso, porque os cidadãos já demonstraram que apóiam a reforma migratória, que já foi aprovada por Bush", completou Fox.