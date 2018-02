Francis Fukuyama declara voto em Barack Obama

Depois de se afastar da doutrina neoconservadora norte-americana, que ajudou a construir e na qual se ancorou por algumas décadas, o cientista político Francis Fukuyama, conhecido por sua teoria do "fim da história", vê um futuro no senador democrata Barack Obama, pré-candidato à Casa Branca. Veja também: Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Acompanhe a disputa entre os pré-candidatos Entrevistado em Sydney pela rede australiana ABC, o cientista político americano de origem japonesa anuncia que, em novembro, dará seu voto ao senador democrata de Illinois. "Obama encarna as maiores possibilidades de mudança", disse Fukuyama, autor do livro "O Fim da História e o Último Homem", escrito em 1992. O livro defende que o fim do comunismo e o triunfo do liberalismo terminaria com os conflitos políticos na História e culminaria com a hegemonia da democracia liberal em todo o planeta. Fukuyama explica que não pretende votar no candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, John McCain, porque "se o seu partido é responsável por um grande fiasco, não se deve premiá-lo com novo apoio". Segundo o pensador, McCain é o "menos ruim" entre os republicanos, mas "vem de uma escola que coloca ênfase demais sobre os poderes militares como instrumento para alargar a influência norte-americana". A teoria do fim da história, de Francis Fukuyama, causou polêmica no início dos anos 1990 e foi interpretada como uma justificativa para o domínio norte-americano no mundo. Com os ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, o próprio Fukuyama reviu alguns de seus diagnósticos. Um dos ideólogos do pensamento neoconservador nos EUA, a partir de 2003 Fukuyama se afastou da administração Bush e fez críticas à Guerra no Iraque. (ANSA)