Frente fria fora de época assola os EUA e deixa 4 mortos em Nova York

Todos os Estados dos EUA, incluindo o Havaí, sofreram com a temperatura a ponto de congelamento, informou o Serviço Climático Nacional (NWS, em inglês) na terça-feira.

Foi a manhã mais fria de novembro em todo o país desde 1976, de acordo com a empresa de consultoria meteorológica Weather Bell Analytics. Tipicamente, esse frio não é visto antes do final de dezembro, e dura até fevereiro, disse o NWS.

Partes do Condado de Erie, no oeste do Estado de Nova York, chegaram a registrar 1,5 metro de neve, de acordo com Steven Welch, representante do NWS perto da cidade de Buffalo.

Autoridades do condado disseram na terça-feira que houve quatro mortes relacionadas à tempestade de neve. Uma pessoa foi morta em um acidente de trânsito e três outras sofreram paradas cardíacas, duas das quais, acredita-se, estavam retirando neve.

A neve caiu a uma taxa de 13 centímetros por hora, e algumas áreas chegaram perto do recorde norte-americano de 1,93 metro de neve em 24 horas de nevasca, disse o NWS.

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, declarou estado de emergência em 10 condados. A Guarda Nacional foi mobilizada para ajudar residentes a lidar com a nevasca.

Um total de até 1,2 metro de neve era esperado em muitas áreas do oeste nova-iorquino, assim como até 1,8 metro em outras localidades, informou o serviço meteorológico.

Uma faixa de 225 quilômetros do Estado de Nova York que beira o Rio Erie e o Rio Ontario foi fechada. Proibição no uso de veículos foi implementada em alguns lugares.

Um ônibus que levava jogadoras de basquete da Universidade Niagara ficou preso na nevasca na região, disse a escola.

No sul dos EUA, os Estados estava registrando um recorde de temperaturas baixas da frente fria vinda do Ártico.

(Reportagem adicional de Letitia Stein, em Gulfport, Flórida; Brendan O'Brien, em Milwaukee; Ellen Wulfhorst, em Nova York; e Curtis Skinner, em San Francisco)