Funcionária de laboratório do Texas tem resultado negativo para Ebola

O navio chegou neste domingo ao porto de Galveston, no Texas, após uma viagem de uma semana, com a parada negada em Belize e no México por causa da presença da mulher a bordo.

A mulher trabalha no Hospital Presbiteriano de Saúde do Texas, onde o liberiano Thomas Eric Duncan foi tratado por Ebola. A funcionária, que não foi identificada, não teve contato com Duncan, mas estava sendo monitorada, pois poderia ter entrado em contato com o material das amostras para testes.

Duas enfermeiras que cuidaram de Duncan, que morreu em 8 de outubro, contraíram a doença.

Depois que o navio atracou por volta das 4h30 (horário local), a mulher e seu marido desembarcaram e foram embora em seu próprio carro, informou um porta-voz da Carnival em um entrevista coletiva em Galveston.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Carnival Cruise Lines é uma unidade da Carnival Corp. Antes de o navio chegar ao porto, a Guarda Costeira dos Estados Unidos foi até o navio e colheu uma amostra do sangue da mulher, disse a vice-presidente de Serviços ao Cliente da Carnival, Vicky Dey. Essa amostra apresentou resultado negativo.

(Reportagem de Erwin Seba)