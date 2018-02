Garota texana sequestrada é encontrada no México depois de 12 anos de buscas

Sabrina Allen tinha quatro anos quando foi sequestrada em Austin, Texas, em abril de 2002 por Dara Llorens, ex-mulher de seu pai, de acordo com o Departamento de Polícia de Austin.

As autoridades dos Estados Unidos e do México encontraram a garota no México e prenderam Llorens na terça-feira, segundo informações da polícia. Tanto a garota quanto Llorens estão sendo levadas de volta para os EUA.

“Estou muito feliz em saber que Sabrina foi encontrada viva e que ela está bem," disse em comunicado Greg Allen, o pai de Sabrina. "A nossa família inteira gostaria de agradecer aos investigadores por fazer esse reencontro possível. Eles nunca desistiram. Estamos ansiosos para nos rever o mais rápido possível.”

De acordo com a Klein Investigations & Consulting, os agentes da Polícia Federal do México e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos encontraram Llorens em Estafeta Tlaxcala, no sudoeste da Cidade do México, na terça-feira pela manhã, graças a ajuda de um informante.

Llorens era procurada por interferência em custódia infantil e fuga, afirmou o grupo Klein.

Sabrina, que hoje tem 17 anos, vai ser examinada por especialistas médicos em um local não divulgado no Texas, segundo disseram os investigadores.

Um policial mexicano ficou levemente ferido durante a prisão de Llorens, segundo o grupo Klein.

(Reportagem de Tony Dreibus em Austin)