Gates espera retirar mais tropas do Iraque após pausa O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates, disse nesta sexta-feira que espera retirar mais tropas do Iraque depois de uma breve pausa na saída de militares, em julho ou agosto, para uma avaliação do impacto da redução do contingente sobre a segurança na zona de guerra. "Minha esperança ainda é de que conseguiremos reduzir ainda mais nossas tropas no Iraque ao longo dos próximos 10 a 12 meses", disse Gates a caminho de reuniões na Austrália. Pelo plano atual, já em execução, o Pentágono vai retirar cinco das suas 20 brigadas de combate -- cerca de 20 mil soldados -- até meados de julho. Gates anteriormente dissera que esperava continuar retirando uma brigada por mês até o final do ano. Depois disso, porém, o comandante dos EUA no Iraque, general David Petraeus, recomendou uma pausa nas retiradas para avaliar a situação da segurança no Iraque. Gates disse que Petraeus o convenceu de que uma pausa seria adequada. "Minha esperança seria de um período relativamente curto. Mas vamos ver em maior detalhe o que o general Petraeus tem em mente quando ele trouxer suas recomendações a Washington e ao presidente (George W. Bush) no mês que vem", afirmou Gates. Os EUA mantêm atualmente cerca de 158 mil soldados no Iraque. Em Ottawa, o comandante das forças dos EUA no Oriente Médio, almirante William Fallon, não fez menção a pausa nenhuma e disse que os EUA pretendem manter retiradas comedidas no segundo semestre. Em discurso numa conferência de defesa, Fallon afirmou que a sensível melhoria na segurança do Iraque permitiu o início da redução do contingente. "Conforme o inverno dá lugar à primavera e ao verão (no Hemisfério Norte), o ritmo da desocupação vai aumentar, e estamos esperançosos de que possamos continuar de uma forma comedida, que nos permita entregar o grosso da responsabilidade aos iraquianos, mas ao mesmo tempo sem deixarmos que as coisas caiam no buraco de novo", disse Fallon. (Reportagem de Kristin Roberts com Gates e Randall Palmer em Ottawa)