General John Allen vai rejeitar cargo na Otan e se aposentar

A decisão representa o fim da carreira de um dos mais conhecidos militares dos EUA, que comandou durante 19 meses, até 10 de fevereiro, as forças da Otan no Afeganistão.

Ele também frequentou o noticiário meses atrás por causa de uma investigação do Pentágono a respeito de e-mails trocados com uma socialite da Flórida, Jill Kelley, num caso que levou à renúncia de outro general, David Petraeus, do cargo de diretor da CIA. Nenhuma irregularidade foi imputada a Allen nesse episódio.

Em nota, Allen evitou dar detalhes sobre a decisão, atribuindo-a a razões pessoais. "Não cheguei até ela de forma leviana ou rápida, mas, diante das considerações que estão por trás disso, reconheci no final que era a única escolha que eu poderia fazer."

"Embora eu não vá entrar em detalhes, minha preocupação primária é com a saúde da minha mulher, que sacrificou tanto por muito tempo."