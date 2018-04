Geórgia declara estado de emergência após tentativa de golpe O presidente da Geórgia, Mikhail Saakashvili, declarou nesta quarta-feira estado de emergência na capital do país, Tbilisi, depois de a polícia travar confrontos com manifestantes e de o primeiro-ministro dizer que houve uma tentativa de golpe. "O presidente declarou estado de emergência em Tbilisi e esta decisão será submetida ao Parlamento dentro de 48 horas", disse o primeiro-ministro Zurab Nogaideli pela TV. "Houve uma tentativa de golpe e de criar a desordem." Tropas de choque agrediram manifestantes desarmados com cassetetes e chutes, usando também gás lacrimogêneo e balas de borracha para desocupar as ruas, segundo repórteres presentes. Forças especiais invadiram uma emissora de TV, e Saakashvili culpou a Rússia pela crise no país, uma ex-república soviética hoje aliada dos EUA. O presidente anunciou a expulsão de três diplomatas russos e a retirada do embaixador georgiano em Moscou, pois segundo ele há provas de envolvimento dos serviços russos de inteligência nos protestos iniciados há seis dias. "Não podemos permitir que nosso país se torne palco de sujas aventuras geopolíticas por parte de outros países", afirmou pela TV. "Nossa democracia precisa de uma mão firme das autoridades." Logo em seguida, a TV Imedi, a principal do país, disse estar sendo invadida por forças especiais e saiu do ar. O canal vinha dando ampla cobertura aos protestos. Testemunhas disseram que policiais armados mandaram que os empregados da emissora se deitassem no chão e colocaram armas na cabeça deles, além de destruírem equipamentos e celulares. Saakashvili vinha promovendo seu país como um exemplo de democracia e respeito aos direitos humanos na volátil região do Cáucaso, onde vários países são governados por líderes autoritários. O ouvidor de direitos humanos da Geórgia, Sozar Subari, disse a jornalistas que ele também foi agredido por policiais. "Embora eu tenha dito a eles que sou um defensor dos direitos humanos, eles me disseram: 'Exatamente por isso estamos batendo tão duro"', afirmou. O patriarca ortodoxo Ilia 2o qualificou a repressão às manifestações como "completamente inaceitável" e cobrou negociações. Saakashvili rejeita o apelo dos manifestantes por eleições parlamentares antecipadas, mas o uso da força contra os manifestantes acirrou ainda mais os ânimos na volátil ex-república soviética.