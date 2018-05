Geórgia diz ter atirado contra avião russo esta semana Forças da Geórgia atiraram contra um avião que acreditavam ser russo após a aeronave ter violado o espaço aéreo do país na quarta-feira, disse uma importante autoridade do Ministério do Interior. "Anteontem, às 22h24 (horário local) nas montanhas de Abkhazia abrimos fogo contra um avião russo, e logo depois ouvimos uma explosão", disse Shota Utiashvili à Reuters nesta sexta-feira. "A floresta está em chamas lá, mas não podemos confirmar que o avião foi abatido", acrescentou. Abkhazia é uma pequena parte montanhosa de uma província da Geórgia. Utiashvili não soube especificar o tipo de avião, mas insistiu que era de origem russa. Autoridades de Moscou não foram imediatamente encontradas para comentários. A Geórgia disse na quarta-feira que dois aviões russos violaram brevemente sua fronteira na mesma região. Há duas semanas, Tbilisi acusou jatos russo de atirar um míssil perto da capital do país. Moscou nega as acusações da Geórgia. O chefe das forças armadas da Rússia, Yuri Baluyevsky, chegou a descrever as alegações como "alucinações". (Por Niko Mchedlishvili)