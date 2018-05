Geórgia diz ter disparado contra avião russo na 4a. Forças georgianas dispararam contra um avião que supuseram ser russo e que havia invadido o espaço aéreo do país na quarta-feira, segundo uma importante fonte do Ministério do Interior. A Rússia qualificou a declaração como uma provocação e disse não ter nenhum avião desaparecido. "Anteontem (quarta-feira), às 22h24 (hora local), nas montanhas da Alta Abkházia, abrimos fogo contra um avião russo, e depois disso ouvimos uma explosão", disse Shota Utiashvili, chefe do departamento analítico do Ministério do Interior, na sexta-feira à Reuters. "A floresta ali está em chamas, mas não podemos confirmar que o avião tenha sido abatido", disse Utiashvili, acrescentando que o ministério enviará um helicóptero à área no sábado para investigar. O funcionário não identificou de que tipo de avião se tratava, mas insistiu que era russo e rumava para uma parte montanhosa e deserta da Abkházia, região georgiana controlada por separatistas que têm apoio russo. A Abkházia é um dos principais motivos de atrito entre a Rússia e a Geórgia, que na quarta-feira acusou dois aviões russos de violarem seu espaço aéreo, e há duas semanas afirmou que caças russos haviam lançado um míssil nos arredores de Tbilisi. O suposto incidente aéreo desta semana é "outra provocação na campanha de informação realizada contra nós", disse Alexander Drobyshevsky, assessor do comando da Aeronáutica russa, à agência Interfax. "Digo isso oficialmente: aviões russos não violaram o espaço aéreo georgiano." Uma fonte do Ministério da Defesa dos separatistas abkhazes também disse à Interfax que não houve registro de nenhum avião abatido na região. Agências russas haviam noticiado na sexta-feira que as forças abkhazes fizeram na quinta-feira disparos de advertência para um avião não identificado vindo da Geórgia. Rússia e Geórgia, unidas na época da União Soviética, vivem uma fase de atritos desde que o presidente Mikhail Saakashvili começou a afastar seu país, de 5 milhões de habitantes, da órbita de influência de Moscou. Em 2006, a Rússia cortou as comunicações aéreas, marítimas e postais com seu vizinho em retaliação à prisão de supostos espiões russos na Geórgia. Antes, Moscou havia proibido a importação de vinho e água da Geórgia, citando razões sanitárias.