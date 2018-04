Gordon Brown visitará Washington em março, diz Casa Branca O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, visitará Washington no dia 3 de março para conversas com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sobre a crise financeira mundial e uma estratégia abrangente para o Afeganistão, disse a Casa Branca neste sábado. "Os Estados Unidos e o Reino Unido dividem uma parceria especial, e o presidente está ansioso em trabalhar de perto com o primeiro-ministro para enfrentar desafios globais comuns", disse em comunicado o porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs.