Governador da Carolina do Sul admite caso extraconjugal

Mark Sanford, governador do Estado norte-americano da Carolina do Sul, pediu desculpas em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 24, por ter um caso extraconjugal com uma mulher argentina, encerrando um mistério de sumiço de quase uma semana que deixou deputados furiosos. Visivelmente emocionado, Sanford disse que deixará a presidência da Associação de Governadores Republicanos, mas não falou nada sobre renunciar seu cargo público.

Veja também:

Mulher de governador diz que deseja perdoá-lo

O governador admitiu que teve um caso com uma "grande, grande amiga" da Argentina. Ele disse que estava com essa mulher durante os dias em que desapareceu. Sanford pediu desculpas à mulher, aos quatro filhos, ao povo da Carolina do Sul e a seus funcionários por mentir sobre seu paradeiro. O político desapareceu por vários dias, na semana passada, gerando uma crise política no Estado.

"Eu fui infiel à minha esposa", reconheceu Sanford na entrevista. O governador explicou que o caso "começou muito inocentemente, em um e-mail casual. Mas recentemente, neste último ano, transformou-se em algo muito maior que aquilo. E como consequência, eu machuquei ela [a mulher argentina]. Eu machuquei vocês todos, eu machuquei minha esposa, meus garotos, amigos como Tom Davis e muitas pessoas diferentes."

Ele pediu que a imprensa respeitasse a privacidade da mulher e dos filhos. O governador, de 49 anos, revelou que estava em Buenos Aires desde a última quinta-feira, e não caminhando na Trilha dos Apalaches, no leste dos EUA, como haviam informado seus assessores.

A explicação oficial era que o governador faria a viagem para descansar depois de uma sessão difícil no Legislativo estadual. Durante a ausência, alguns políticos da Carolina do Sul o acusaram de abdicar da responsabilidade pelos assuntos do Estado, por ter partido sem informar para onde ia e por ter ficado fora de contato.

MISTÉRIO

Sanford e mulher, em fevereiro. Foto: Reuters

Sanford desembarcou em Atlanta na manhã de quarta-feira e disse a repórteres do The State, o maior jornal da Carolina do Sul, que decidira de última hora viajar à Argentina e percorrer o litoral do país de carro. "Eu queria fazer algo exótico, sair da bolha na qual vivo", afirmou ele ao diário, acrescentando que viajou sozinho.

O governador chamou atenção este ano ao opor-se ao pacote de estímulo fiscal do presidente Barack Obama e rejeitar os US$ 700 milhões aos quais a Carolina do Sul teria direito no pacote, dizendo que a lei era insensata e prejudicaria a estabilidade fiscal do Estado.

A Suprema Corte do Estado decidiu neste mês que a verba federal deve ser aceita. O mandato de Sanford como governador expira em 2011. Ele vem sendo apontado como potencial candidato republicano na eleição presidencial norte-americana de 2012.

Texto atualizado às 19h20.