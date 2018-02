Governador de NY desiste de disputar eleição

"Estou sendo realista a respeito da política", disse Paterson em uma entrevista coletiva convocada às pressas em Nova York. Ele vinha sofrendo intensa pressão para desistir.

"Há momentos na política em que você tem de saber não aspirar um cargo, e sim recuar, e esse momento chegou para mim. Hoje estou anunciando que estou encerrando minha campanha para governador do Estado de Nova York."

Paterson assumiu o cargo em 2008 com a renúncia de seu antecessor, Eliot Spitzer, envolvido em um escândalo de prostituição. Na semana passada, ele havia se lançado na campanha para conquistar um mandato inteiro.

A desistência foi anunciada após a revelação de que ele conversou com uma mulher que acusara um importante assessor do governo estadual de lesão corporal. Após falar com o governador, a mulher deixou de comparecer a uma audiência judicial e o processo foi arquivado, segundo artigo do jornal The New York Times que revelou o caso nesta semana.

O incidente provocou especulações sobre uma eventual intervenção indevida do governador, somando-se aos apelos de dirigentes democratas em nível estadual e nacional para que ele deixasse a disputa.

Na entrevista coletiva, Paterson disse que jamais abusou do cargo, "nem agora nem nunca."

A decisão joga os holofotes na direção do secretário estadual de Justiça, Andrew Cuomo, que já se preparava para desafiar o cada vez mais impopular Paterson na disputa interna do partido democrata pela indicação ao governo.

(Reportagem de Daniel Trotta e Joan Gralla)