Governadora do Kansas será secretária de Saúde de Obama

O presidente dos Estados Unidos,Barack Obama, nomeará a governadora do Kansas, Kathleen Sebelius,como secretária de Saúde na próxima semana, disseram fontes ligadasà Casa Branca. As fontes, que falaram com a emissora "ABC" sob condição deanonimato, indicaram que Sebelius aceitou a oferta de Obama, que anunciará oficialmente a nomeação na tarde de segunda-feira. Sebelius, de 60 anos, é governadora do Kansas desde 2002, e atualmente está na metade de seu segundo mandato. Filha de um ex-governador do estado de Ohio, foi legisladoraestadual (1987-95) e presidente da Comissão de Seguros Estatais (1995-2003).