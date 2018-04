Governadores republicanos estão divididos sobre pacote de Obama Governadores republicanos dos Estados Unidos mostraram-se divididos neste domingo sobre aceitar ou não todo o dinheiro que seus Estados têm a receber do pacote de estímulo econômico de 787 bilhões de dólares, sancionado pelo presidente, Barack Obama, na semana passada. Três governadores de Estados do sul se posicionaram contra aceitar parte do dinheiro reservado para estender auxílios-desemprego e vários outros devem segui-los. Com a economia mundial em crise e o desemprego em números recordes, Obama adotou como prioridade corte de impostos e maiores gastos em projetos de infraestrutura e serviços sociais. Alguns republicamos acusam Obama e seu partido Democrata de carregarem o plano com gastos desnecessários e cortes de impostos insuficientes. Os governadores do Mississipi, Haley Barbour, da Carolina do Sul, Mark Sanford, e da Louisiana, Bobby Jindal, possível candidato republicano às eleições presidenciais de 2012, disseram que irão rejeitar os fundos de desemprego, pequena parte do pacote de estímulo econômico. No entanto, o governador da Califórnia, Arnold Schwarzeneger, também republicano, disse que a Califórnia aceitaria todo o dinheiro com prazer. (Reportagem de Alan Elsner)