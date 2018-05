Governo do Iraque enfrentará ano instável, diz relatório dos EUA O governo do primeiro-ministro do Iraque, Nuri al-Maliki, vai se tornar "mais instável" nos próximos 6 a 12 meses e haverá uma melhora moderada na segurança do país, apesar de a violência sectária permanecer alta, afirmaram nesta quinta-feira agências de inteligência dos Estados Unidos. Resultados de um relatório dos EUA mostraram que houve "avanços mensuráveis mas irregulares" na situação da segurança do Iraque desde janeiro, mesmo com o aumento de tropas norte-americanas determinado pelo presidente dos EUA, George W. Bush, neste ano. O relatório é divulgado em meio a crescentes críticas entre líderes políticos dos EUA em relação à habilidade de Maliki de governar o Iraque e defende a retirada das tropas dos EUA do país. (Por Randall Mikkelsen e Tabassum Zakaria)