Governo venezuelano aumenta preços de alimentos em até 70%

O governo da Venezuela aumentou os preços tabelados do leite, da sardinha e de outros alimentos, enquanto eliminou os controles sobre a comercialização de outros produtos, numa tentativa de encorajar a produção local de comida e reduzir as importações. A medida, que levanta de um salto os preços do leite, do açúcar, do queijo e do pescado, de 3% a 70%, poderá alimentar a inflação da Venezuela - já a mais alta da América Latina, de 26,8% em maio (inflação anualizada - doze meses). A inflação acumulada nos cinco primeiros meses de 2009 é de 8,9%.

Os novos preços entraram oficialmente em vigor na terça-feira, quando foram publicados no diário oficial do governo. Os preços do leite pasteurizado subiram 33% a 3,20 bolívares (US$ 1,48) para uma caixinha com 900 mililitros, enquanto vários tipos de queijos custarão de 4% a 16% mais, com preços entre 18,48 e 24,28 bolívares (entre US$ 8,59 e US$ 11,29) o quilograma. Os preços da sardinha enlatada, um alimento muito popular, subiram em média 3%.

Os preços do açúcar refinado, do açúcar natural e dos adoçantes pularão 47% para 2,86 bolívares (US$ 1,3) o quilo em 1º de outubro, de acordo com a agência estatal de notícias Bolivariana. O governo também anunciou que abandona os controles dos preços do feijão preto, lentilhas, ervilhas e sardinhas frescas.

Desde 2003, o governo do presidente Hugo Chávez impôs controles de preços em muitos alimentos da cesta básica para combater a inflação - o que pressionou alguns produtores que perderam margens de lucro e provocou desabastecimentos esporádicos de alimentos.

Em agosto passado, o governo aumentou os preços da carne, macarrão e pão, enquanto removeu o controle de preços sobre alguns itens, como sal e farinha de aveia, numa tentativa de evitar o desabastecimento desses produtos. Os preços do óleo vegetal tiveram uma redução de 15%, caindo para 4,73 bolívares (US$ 2,2).