Greve de roteiristas de Hollywood cancela debate de democratas

A rede de televisão CBS cancelou o debate entre os pré-candidatos democratas à Presidência dos Estados Unidos. Segundo a emissora, o cancelamento ocorreu por causa da greve dos roteiristas de Hollywood. Veja também: Pré-candidatos republicanos trocam acusações em debate nos EUA O encontro entre sete aspirantes democratas à Casa Branca estava previsto para 10 de dezembro, nos estúdios da rede de televisão, em Los Angeles. Os roteiristas de Hollywood iniciaram uma greve no dia 5 de novembro, para exigir aumentos de seus honorários. Segundo informou o Comitê Nacional Democrata, "a incerteza" obrigou o cancelamento do encontro dos pré-candidatos. Não há planos para realizar o debate em outra ocasião. A CBS emitiu um comunicado afirmando que "a hesitação de vários dos pré-candidatos diante dos piquetes de greve exigiu uma mudança de planos". Os grevistas têm promovido freqüentes manifestações em frente aos escritórios da CBS em Los Angeles. Pelo menos cinco dos sete aspirantes democratas tinham dito que não estavam dispostos a prejudicar o movimento. As negociações para resolver o conflito continuaram nesta quarta-feira, em Los Angeles, pelo terceiro dia consecutivo, sem um acordo. O centro da discussão é a renda que os escritores recebem pela venda das séries de televisão em DVD, uma prática cada vez mais comum e que gera lucros para os estúdios. As transmissões através da internet também estão na pauta.