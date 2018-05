Gripe matou 68 crianças nos EUA em um ano Pelo menos 68 crianças morreram de gripe nos Estados Unidos na última temporada da doença, e um terço delas foi vítima também de uma preocupante infecção bacteriana, disseram autoridades sanitárias na quinta-feira. A temporada de gripe 2006/2007 não chegou a se caracterizar como uma epidemia, mas os médicos precisam ficar atentos a casos tão perigosos em crianças, disse o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC). O CDC emitiu em maio um alerta sobre a morte de crianças que haviam sido contaminadas com o vírus da gripe e com uma bactéria chamada Staphylococcus aureus. A nota dizia que 21 das crianças que morreram também tinham essa infecção, sendo algumas delas resistentes a antibióticos. "Só um óbito pediátrico com gripe e co-infecção pelo S. aureus havia sido relatado durante 2004/2005, e três foram relatados durante a temporada 2005/2006", disse o CDC. O estafilococo e outras infecções bacterianas podem complicar a gripe e tornar a doença mais letal. O número de infecções por estafilococos resistentes a antibióticos vem crescendo. Mais de 90 por cento das crianças mortas na última temporada não haviam recebido vacina contra gripe, segundo o CDC. A vacina não é recomendada para crianças de 6 meses a 5 anos, para quem tiver doenças crônicas como asma e para maiores de 64 anos. A gripe sazonal mata cerca de 36 mil pessoas por ano nos EUA, a maioria idosos. No ano passado, o CDC havia registrado a morte de 41 crianças pela doença, embora a agência alerte que a notificação ainda não é rotineira e que pode ser enganador comparar as mortes de uma temporada com as de outra. O CDC ainda tenta montar um quadro preciso sobre uma temporada média de gripe nos EUA, mas isso é difícil porque muitas vezes os médicos nem pedem exames para doenças respiratórias, quanto menos notificam os resultados ao governo federal. Mas, como os especialistas suspeitam que uma pandemia (epidemia global) de gripe seja iminente, o CDC luta para reunir o máximo de informações possíveis sobre a gripe atualmente. (Por Maggie Fox)