Guindaste cai sobre prédio em Nova York, dizem bombeiros Um guindaste caiu sobre um prédio de apartamentos em Manhattan, ferindo pelo menos duas pessoas, disse na sexta-feira o Departamento de Bombeiros da Cidade de Nova York. "É um bem grande", afirmou o porta-voz do departamento. "Duas pessoas foram retiradas em condições desconhecidas." O serviço local de mídia que monitora emergências, Breaking News Network, disse que duas pessoas podem ter morrido no acidente, que aconteceu na rua 91, perto da Primeira Avenida. A queda aconteceu logo após as 8h (9h no Brasil) ao lado do prédio "Electra", que tem mais de 20 andares. O guindaste provavelmente trabalhava na construção de um prédio do outro lado da rua. Grant Disick, médico que estava perto do local do acidente, foi uma das primeiras pessoas a prestar socorro. "Pelo menos uma pessoa ainda está pregada ali embaixo", disse ele à Reuters. Imagens da televisão mostraram o guindaste em meio a escombros na rua. As sacadas dos apartamentos foram arrancadas com a queda do guindaste. Em março, outro enorme guindaste caiu e esmagou um prédio residencial em Manhattam, matando sete pessoas e ferindo mais de 10. (Por Michelle Nichols)