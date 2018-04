Helicóptero faz pouso forçado perto de usina nuclear nos EUA

Um helicóptero de patrulha da fronteira americana fez um pouso forçado na noite de quinta-feira, 19, nos arredores da usina nuclear de San Onofre, segundo informações da Administração Federal da Aviação Civil (FAA), publicadas pela rede CNN. As três pessoas que estavam a bordo do McDonald Douglas 600N conseguiram deixar o equipamento sozinhas e foram levadas para hospitais com ferimentos leves. Segundo autoridades, o helicóptero fez o pouso forçado por problemas no motor. Imagens aéreas mostravam o helicóptero ao norte da usina nuclear bastante danificado. A aeronave saiu do aeroporto de Long Beach, Califórnia, e seguia para San Diego. O incidente será investigado.