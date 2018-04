Hillary adverte Coreia do Norte sobre lançamento de míssil

A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, advertiu nesta terça-feira, 17, a Coreia do Norte sobre o possível lançamento de um míssil intercontinental, em entrevista coletiva em Tóquio junto ao ministro japonês de Relações Exteriores, Hirofumi Nakasone. Veja também Taro Aso será o 1º líder que Obama receberá na Casa Branca Hillary inicia viagem ao Japão com visita a templo xintoísta Crianças entregam a Obama sugestões para melhorar os EUA A responsável pela diplomacia americana afirmou: "A possibilidade do lançamento de um míssil do qual a Coreia do Norte está falando seria de muito pouca ajuda para que as negociações (de desnuclearização) sigam adiante". Hillary e Nakasone expressaram sintonia sobre suas posições sobre a Coreia do Norte e sobre a necessidade de fortalecer ainda mais a aliança Japão-EUA, pouco após assinar um acordo pelo qual serão realocados 8 mil marines americanos, atualmente na ilha japonesa de Okinawa, ao território americano de Guam. A secretária de Estado insistiu em que o Japão representa "a pedra angular" da política americana na área da Ásia Pacífico quanto à segurança e que os EUA e o país, primeira e segunda economia do mundo, "trabalharão juntos" para enfrentar as atuais dificuldades financeiras. Afirmou também que, no caso de a Coreia do Norte se desnuclearizar, os EUA dariam uma "resposta recíproca", pois tomariam medidas para normalizar as relações com o país comunista, assinariam um tratado de paz e ofereceriam ajuda ao povo norte-coreano. Na entrevista coletiva, Nakasone agradeceu que Clinton tenha decidido se reunir durante sua estadia em Tóquio com familiares dos sequestrados pelo regime da Coreia do Norte para "expressar-lhes sua simpatia" e lembrou que este assunto é chave na posição japonesa.