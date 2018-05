Hillary: ameaça do Irã sobre Ormuz é perigosa e provocativa

"A retórica provocativa do Irã na última semana é bastante preocupante", disse Hillary a jornalistas ao lado do chanceler do Catar.

"Isso fez com que nós e muitos de nossos parceiros da região ao redor do mundo expressassem ao Irã a natureza provocativa e perigosa das ameaças de fechar o Estreito de Ormuz."

Autoridades iranianas ameaçaram recentemente bloquear o Estreito de Ormuz se novas sanções das potências ocidentais prejudicarem as exportações de petróleo de Teerã, e disseram que agiriam se os Estados Unidos enviassem um porta-aviões para a área.

Os EUA, que mantêm na região uma frota naval grande e muito mais poderosa do que as forças marítimas iranianas, dizem que vão garantir que as águas internacionais do estreito permaneçam abertas.

O estreito é uma rota fundamental do comércio mundial de petróleo e o único canal de acesso a oito Estados do Golfo Pérsico aliados dos Estados Unidos.

