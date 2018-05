Hillary amplia vantagem mas rivais minimizam pesquisas Hillary Clinton ampliou sua liderança nas pesquisas nacionais sobre a candidatura democrata à Presidência dos EUA em 2008, mas seus principais adversários dizem que os números estão distorcidos e que a disputa está longe de terminar. Segundo cálculo do realclearpolitics.com, na média das últimas pesquisas a senadora e ex-primeira-dama tem 18 pontos de vantagem sobre o senador Barack Obama (41-22 por cento), enquanto o ex-senador John Edwards tem 11,5 por cento. A estrategista democrata Jenny Backus, que é neutra na disputa interna do partido, disse que as pesquisas nacionais são um indicador importante, mas que Obama e Edwards não estão dando moleza a Hillary. "Acho que Hillary é a favorita, mas não a favorita que ela achava que seria quando a corrida começou. Era para ela ser um colosso cavalgando sobre um campo de pigmeus. Mas na verdade ela está numa batalha mano-a-mano com um competidor muito feroz (Obama) e com um par de outros respirando nos seus calcanhares", disse Backus. Na terça-feira à noite, num debate entre democratas em Chicago, ela se esquivou dos ataques dos rivais e enfatizou a necessidade de união para derrotar os republicanos em novembro de 2008. "Vocês sabem, notei nos últimos dias que muitas das outras campanhas vêm usando muito o meu nome. Mas estou aqui porque acho que precisamos mudar os EUA. E não para entrar em brigas com democratas", afirmou. "Quero que os democratas vençam. E tudo o que quero é um Partido Democrata unido, que se erga contra os republicanos." Obama, que arrecadou mais dinheiro do que Hillary, junto a pelo menos 258 mil doadores, vem fazendo uma campanha aguerrida nas últimas semanas, opondo sua exigência de uma "mudança fundamental" contra a insistência dela de que os norte-americanos preferem sua "força e experiência". As campanhas de Obama e Edwards rejeitam os números das pesquisas, lembrando que ao longo dos anos as pesquisas vêm oferecendo um quadro distorcido.