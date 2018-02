Hillary busca maior pressão de árabes contra o Irã

Falando no momento em que Hillary partia para uma viagem de três dias ao Catar e Arábia Saudita, os funcionários disseram que a secretária também espera conquistar maior apoio árabe para reavivar as conversas de paz entre palestinos e Israel, congeladas há mais de um ano.

O presidente norte-americano, Barack Obama, pouco avançou em seu esforço para retomar o processo de paz ou persuadir o Irã a conter um programa nuclear civil que o Ocidente, assim como vários Estados árabes, suspeita encobrir o desenvolvimento de armas atômicas.

Os Estados Unidos lideram uma iniciativa para que o Conselho de Segurança da ONU imponha uma quarta rodada de sanções ao Irã, que alega que seu programa nuclear busca a geração de energia elétrica para exportar mais gás e petróleo.

As autoridades norte-americanas insinuaram que a Arábia Saudita pode ajudar diplomaticamente oferecendo à China garantias de que pode atender suas necessidades de petróleo, uma medida que pode suavizar a relutância de Pequim em impor novas sanções ao Irã.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A China, que tem poder de veto no Conselho de Segurança, tem relações comerciais lucrativas com Teerã e, assim como a Rússia, atuou para diluir as sanções anteriores.

"Acreditamos que todos os países têm um papel a desempenhar para deixar a questão clara para o Irã", disse aos repórteres o secretário-adjunto de Estado dos EUA, Jeffrey Feltman, afirmando que a Arábia Saudita e a China recentemente reforçaram seus contatos diplomáticos e comerciais.

"Contamos que os sauditas usem essas visitas e essas relações de maneira a ajudar a aumentar a pressão que o Irã sentiria", acrescentou.

Outras autoridades dos EUA, falando sob condição de anonimato, disseram acreditar que a Arábia Saudita sinalizou à China no tocante à garantia de fornecimento de combustível, mas não deram mais detalhes.

CHEGA DE NEGOCIAÇÕES

Hillary deve se encontrar com o primeiro-ministro do Catar, xeque Hamad bin Jassim al-Thani, no domingo e com o rei saudita Abdullan na segunda-feira.

O cerne da viagem é o discurso de Hillary no Fórum Mundial EUA-Islã. Ela planeja discutir como os Estados árabes podem dar apoio político ao presidente palestino, Mahmoud Abbas, para ajudá-lo a retomar as conversas de paz apesar da ausência de um congelamento nos assentamentos judeus nos territórios ocupados por Israel.

"O que gostaríamos de ver agora é os Estados árabes fornecendo o apoio que o presidente Abbas sente precisar para entrar em negociações", disse ela. "Vamos parar de falar em negociações, vamos fazê-las andar de verdade."