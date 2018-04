Hillary terá que ser submetida a uma cirurgia para reparar seu cotovelo na semana que vem, disse sua chefe de gabinete, Cheryl Mills, em um comunicado.

"A caminho da Casa Branca no final desta tarde, a secretária Clinton caiu e sofreu uma fratura no cotovelo direito. Ela foi tratada no hospital da Universidade George Washington antes de ir para casa", disse Mills.

(Reportagem de Joanne Allen)