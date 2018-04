Hillary Clinton defende criação de Estado palestino 'viável'

Os Estados Unidos querem ajudar a criar um Estado palestino "viável" na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, declarou nesta terça-feira, 3, a secretária de Estado americana Hillary Clinton, pedindo que o grupo Hamas ponha fim ao lançamento de foguetes contra Israel. Após se reunir com George Mitchell, enviado dos EUA para o Oriente Médio que retornou de sua primeira viagem, Hillary anunciou que o ex-senador deve voltar à região "antes do fim do mês." Veja também: Hamas 'brinca com fogo' ao lançar foguetes, afirma Israel Linha do tempo dos ataques em Gaza Bastidores da cobertura do 'Estado' em Israel História do conflito entre Israel e palestinos Imagens das crianças em meio à destruição em Gaza "Pretendemos trabalhar com todas as partes para ajuda-los a ter progresso em um acordo negociado que ponha fim ao conflito entre Israel e os palestinos, e crie um Estado independente e viável na Cisjordânia e em Gaza, levando Israel à segurança que eles buscam", afirmou a secretária de Estado em entrevista coletiva com Mitchell no Departamento de Estado. Hillary disse ainda que os EUA querem trabalhar com todas as partes, mas que o Hamas deve renunciar à violência, reconhecer Israel e respeitar os acordos de paz passados. "O Hamas sabe as condições, eles têm que renunciar a violência", acrescentou. A secretária de Estado comentou que os EUA estão comprometidos a trabalhar pela paz no Oriente Médio "o tempo que for necessário." Mitchell também propôs a abertura de seu próprio escritório na região para trabalhar no dia a dia com israelenses, palestinos e seus vizinhos. A sugestão do enviado, que falou em uma pequena equipe em Jerusalém para monitorar a situação em terra, está sendo analisada por oficiais americanos.