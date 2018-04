Hillary Clinton deve se encontrar com chanceler russo em Genebra Num sinal de aproximação com Moscou, a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, planeja se encontrar com o ministro das Relações Exteriores da Rússia em Genebra, no dia 6 de março, informou o chefe de política externa da União Européia na sexta-feira. O porta-voz do Departamento de Estado, Robert Wood, não confirmou o encontro de Hillary com Sergei Lavrov, mas disse à Reuters: "A secretária espera se reunir com o ministro das Relações Exteriores Lavrov o mais cedo possível". Solana, que se encontrou com Hillary na quinta-feira, disse a repórteres que a nova chefe da diplomacia dos EUA planeja manter seu primeiro encontro com Lavrov em Genebra depois de uma reunião de chanceleres da Otan em Bruxelas. A reunião de alto escalão segue-se à promessa feita no último fim de semana pelo vice-presidente dos EUA, Joe Biden, de que o governo Obama planeja apertar o botão de "reset" em suas relações com o antigo rival da Guerra Fria. O governo Bush divergia de Moscou sobre uma série de questões, incluindo sobre os planos dos EUA de construírem um escudo antimíssil na Europa, plano ao qual a Rússia se opõe fortemente.