Hillary Clinton lidera disputa de presidenciáveis democratas

Hillary Clinton tem uma vantagem de 21 pontos percentuais em relação ao colega de partido Barack Obama em New Hampshire, Estado onde se realizam as primeiras eleições primárias presidenciais dos Estados Unidos, segundo pesquisa publicada neste domingo, 14. Em uma pesquisa do Marist College Institute for Public Opinion, 41% dos democratas que votam para a escolha de candidatos apóiam Hillary Clinton. Senador pelo Estado de Illinois, Obama obteve 20% da preferência democrata. O ex-senador John Edwards ficou com 11%. Entre eleitores republicanos, o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney está na liderança, com 26%, seguido pelo ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani, com 20%. O senador do Arizona John McCain ficou com 17% e o ex-senador do Tennessee Fred Thompson, ator hollywoodiano que entrou na disputa no mês passado, conseguiu 10%. Foram entrevistados 1.512 eleitores registrados de New Hampshire, e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para os resultados dos democratas e de 5,5% para os republicanos. As primárias do Estado de New Hampshire são tradicionalmente as primeiras do país e são consideradas um teste importante para os presidenciáveis. Independentemente do candidato que apóiam, 58% dos eleitores democratas acham que Hillary Clinton, senadora de Nova York, tem as melhores chances de derrotar o candidato republicano nas eleições de novembro de 2008. O republicano considerado mais forte pelos eleitores é Giuliani, segundo a pesquisa. "Enquanto Mitt Romney está à frente na disputa, muitos republicanos nas primárias de New Hampshire apostam que Rudy Giuliani tem as melhores chances de derrotar um democrata em novembro do ano que vem", mostrou a sondagem. A pesquisa mostrou ainda que os eleitores democratas estão mais preocupados com a guerra no Iraque, os serviços de saúde e a economia. Os democratas também querem mudanças. Os republicanos estão mais preocupados com terrorismo, economia e a guerra no Iraque. A pesquisa indicou que Romney é o candidato mais forte entre os republicanos mais preocupados com o terrorismo.