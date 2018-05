Hillary Clinton lidera disputa por candidatura democrata

A senadora norte-americana Hillary Clinton encontra-se bastante à frente do também senador Barack Obama na disputa pela vaga do Partido Democrata para ser candidato da legenda à Presidência dos EUA, mostrou uma pesquisa divulgada na quarta-feira. Obama afirma que invadiria Paquistão para derrubar Al-Qaeda A pesquisa The Wall Street Journal/NBC News também afirmou que, se as eleições fossem realizadas hoje, nenhum dos dois democratas derrotaria o ex-prefeito de Nova York Rudolph Giuliani, atual favorito para a vaga do Partido Republicano na disputa. Dos democratas entrevistados, 43% afirmaram preferir a senadora pelo Estado de Nova York e ex-primeira-dama do país a outros pré-candidatos, uma cifra superior aos 39% de apoio registrados na pesquisa realizada em junho. O resultado significa que Hillary está bastante à frente de Obama, o senador pelo Estado de Illinois que passou de 25% das intenções de voto em junho para 22% em julho. Os dois pré-candidatos trocaram acusações nas últimas semanas. Recentemente, discutiram a respeito de questões de política externa. A pesquisa entrevistou 1.005 adultos na sexta-feira e no sábado. E possui uma margem de erro de 3,1%. Entre os entrevistados, muitos citaram a experiência e a competência de Hillary Clinton como atributos positivos da senadora. O apoio ao ex-senador pelo Estado da Carolina do Norte John Edwards caiu, de 15% em junho para 13% em julho. O senador Joe Biden, de Delaware, e o governador do Estado do Novo México, Bill Richardson, continuavam distantes dos principais pré-candidatos, mas haviam conquistado um pouco mais de apoio, mostrou a pesquisa.