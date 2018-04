Hillary diz que americanos presos no Irã devem ser julgados em novembro

Shane Bauer, Josh Fattal e Sarah Shourd em foto de maio na capital iraniana

WASHINGTON- A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, disse nesta terça-feira, 19, que o governo do país foi avisado de que o Irã irá julgar dois jovens americanos detidos em Teerã em 6 de novembro, mas ainda espera que a República Islâmica irá libertá-los, como foi feito com Sarah Shourd.

"Nós estamos cientes de que o advogado deles reportou essa data", disse a secretária. "Nós continuamos a expressar nossa esperança de que autoridades iranianas irão exercer sua opção humanitária de libertar esses dois homens jovens".

Shourd foi libertada em 14 de setembro, e desde então passou a defender a inocência do grupo. Ela havia sido presa com seu noivo Shane Bauer e seu amigo Josh Fattal em julho de 2009, após o grupo ter cruzado a fronteira do Iraque com o Irã acidentalmente.

As autoridades iranianas acusaram os detidos de ter entrado de forma ilegal no território iraniano para cometer atos de espionagem, o que o governo dos EUA e suas famílias negam. Os parentes afirmam que os três praticavam alpinismo nas montanhas do Curdistão quando atravessaram a fronteira sem querer.

Se Fattal e Bauer forem levados perante os tribunais iranianos e declarados culpados de espionagem, podem até ser condenados à morte.