Hillary e Obama fazem debate cordial antes de 'superterça' Os pré-candidatos democratas Barack Obama e Hillary Clinton dividiram pela primeira vez sozinhos o palco em um debate, na quinta-feira, mantendo um tom cordial. "Só de olhar para nós vocês podem ver que não somos apenas mais do mesmo", disse a senadora de Nova York, no debate final antes das prévias do partido em 22 Estados na próxima terça-feira, conhecida como "superterça". Obama, senador de Illinois, afirmou que a luta dos dois pela indicação como candidato presidencial da legenda na eleição de novembro é prova do progresso do partido e do país. "Nós temos a oportunidade de fazer história porque acho que um de nós vai se tornar o próximo presidente dos Estados Unidos", disse Obama, sentado próximo à ex-primeira-dama. Os dois candidatos à Casa Branca deixaram de lado o tom agressivo do debate anterior, na Carolina do Sul, e dirigiram seus ataques ao pré-candidato republicano John McCain. Ainda assim, eles discutiram sobre quem poderia liderar melhor o país rumo à retirada das tropas norte-americanas do Iraque. "Eu era amigo de Hillary Clinton antes de iniciar esta campanha; serei amigo de Hillary Clinton depois que esta campanha acabar", disse Obama, que segurou a cadeira para Hillary enquanto ela se sentava para começar o debate. No encerramento, eles conversaram sussurrando um no ouvido do outro, em um quase abraço. Obama, de 46 anos, venceu as prévias de Iowa e Carolina do Sul, e Hillary, de 60 anos, as de New Hampshire e Nevada. Ao ser indagada sobre a perspectiva de um novo mandato para um Clinton na Casa Branca, depois dos oito anos de seu marido e 12 anos de um membro da família Bush no governo, Hillary concentrou a resposta nos governos de George Bush e de seu filho, o atual presidente George W. Bush. "Foi necessário um Clinton para a limpeza depois do primeiro Bush e acho que poderá ser necessário um outro para pôr as coisas em ordem depois do segundo Bush", disse ela no debate, realizado no Teatro Kodak, em Los Angeles.