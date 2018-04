Hillary encerra visita ao Japão e segue viagem asiática

A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, deixou nesta quarta-feira, 18, o Japão rumo à Indonésia em uma nova etapa de sua primeira viagem oficial como chefe da diplomacia dos Estados Unidos. Durante sua estadia no país asiático, Hillary se reuniu com o primeiro-ministro Taro Aso, com quem discutiu a aliança entre Japão e EUA e falou sobre a Coreia do Norte. A secretária também conversou a respeito da visita do premiê à Casa Branca, prevista para 24 deste mês. Conforme havia anunciado na terça-feira a secretária de Estado em Tóquio, Aso será o primeiro líder estrangeiro a ser recebido na Casa Branca pelo presidente Barack Obama. Em coletiva de imprensa conjunta com o ministro de Assuntos Exteriores Hirofumi Nakasone, Hillary advertiu à Coreia do Norte contra o possível lançamento de um míssil intercontinental e destacou a importância de uma desnuclearização "completa e verificável". A imprensa do Japão destacou a visita da secretária de Estado como um sinal da mudança que o governo de Obama propõe e de uma nova atitude dos EUA, segundo os japoneses, "mais disposto a escutar".