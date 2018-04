Hillary encontra colegas da Grã-Bretanha e Alemanha A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, teve na terça-feira seus primeiros encontros pessoais com ministros de Relações Exteriores, reforçando os tradicionais vínculos com Grã-Bretanha e Alemanha. Foram encontros em separado com o britânico David Miliband e com o alemão Frank-Walter Steinmeier, na sede do Departamento de Estado dos EUA. Em ambos, os principais temas foram Oriente Médio, Irã e Afeganistão. Depois, todos os participantes prometeram cooperação contra os desafios comuns. "Todos os ministros de Relações Exteriores da Europa que vêm aqui nesta semana trarão uma mensagem fortíssima", disse Milliband ao lado de Hillary, no cargo há duas semanas. "Ouvimos o que você e o governo Obama têm dito sobre o compromisso de trabalhar com aliados. Mas também sabemos que os aliados têm de dar um passo para construir uma relação de trabalho forte", acrescentou. O recém-encerrado governo de George W. Bush tinha uma sólida aliança com a Grã-Bretanha, mas viveu atritos com outros países europeus, especialmente França e Alemanha, na época da invasão do Iraque, em 2003. Depois dos encontros, Hillary elogiou as relações dos EUA com Alemanha e Grã-Bretanha.