Hillary nega estar negociando para ser vice de Obama

A senadora democrata Hillary Clinton, pré-candidata à Presidência dos Estados Unidos, desmentiu categoricamente os rumores de que seus colaboradores estariam negociando com a equipe do adversário Barack Obama uma eventual nomeação à vice-presidência democrata na corrida à Casa Branca. Veja também: Obama diz que permitirá viagens a Cuba, mas não suspenderá embargo Assessor de McCain renuncia por não querer atacar Obama Obama elogia Hillary e critica McCain em viagem a Flórida Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA "[A informação] é completamente falsa, não representa nada daquilo que penso, nada daquilo que estou programando ou me preparando para fazer. Ainda estou vigorosamente empenhada em minha campanha eleitoral", afirmou a senadora, durante uma entrevista com os editores do jornal Sioux Falls Argus Leader. A ex-primeira-dama também garantiu que sua equipe não pretende estabelecer nenhum contato deste tipo no futuro, caso ela seja vencida por Obama nas eleições internas do Partido Democrata. Os rumores se referiam a uma possível saída de Hillary da corrida presidencial, por vontade sua e de seu marido (o ex-presidente Bill Clinton), em troca do cargo número dois no governo dos Estados Unidos na chapa democrata. As especulações partiram da revista Time, através de depoimentos de amigos da candidata, depois reproduzidos pelo jornal New York Times.