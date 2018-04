Hillary promete forte ajuda dos EUA a Haiti após terremoto

A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, prometeu nesta quarta-feira, 13, uma forte ajuda de seu país após o "horrível" terremoto que atingiu o Haiti.

Clinton disse que as forças dos Estados Unidos estão lutando para ajudar em pontos básicos, como colocar novamente em funcionamento o controle do tráfico aéreo.

Hillary afirmo a jornalistas que ajudaria a coordenar os esforços de assistência de seu país desde o Comando do Pacífico, no Havaí, mas que ainda planeja continuar com sua viagem por Papua Nova Guiné, Nova Zelândia e Austrália.

A secretária, contudo, irá ficar menos tempo do que o planejado em cada um desses lugares em vista do desastre no Haiti.