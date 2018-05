Hillary recebe primeiro apoio sindical para eleições de 2008 A pré-candidata democrata à Casa Branca Hillary Clinton recebeu na terça-feira o primeiro apoio sindical nacional para a eleição de 2008 nos EUA: o dos 125 mil filiados do Sindicato Unido dos Transportes (UTU, na sigla em inglês). A agremiação representa trabalhadores ativos e aposentados de ferrovias, empresas de ônibus e transportes urbanos. O sindicato prometeu dedicar "recursos consideráveis" à campanha da senadora em 2008. "O UTU tem um longo histórico de escolher vencedores antecipadamente. Hillary será uma presidente com a qual as famílias trabalhadoras da América podem contar", disse o presidente do sindicato, Paul Thompson. Muitos sindicatos devem colocar sua organização de base e suas finanças a serviço de algum candidato nos próximos meses. Uma exceção importante será a central AFL-CIO, que reúne 55 sindicatos e neste mês liberou seus membros para apoiarem quem quiserem, já que seu conselho executivo não atingiu o consenso mínimo necessário para formalizar um apoio da entidade. Outro pré-candidato democrata, o senador por Connecticcut Chris Dodd, deve obter na quarta-feira o apoio do sindicato dos bombeiros, que desempenhou papel importante na campanha do candidato democrata derrotado em 2004, John Kerry. A cinco meses do início do processo de escolha interna dos democratas, Hillary tem enorme vantagem nas pesquisas. Mas seus dois principais adversários, Barack Obama e John Edwards, também buscam uma maior penetração no meio sindical. Fontes disseram que o UTU se inclinou por Hillary devido ao apoio dela a causas trabalhistas e sindicalistas e ao seu desempenho em um debate promovido neste mês pela AFL-CIO. Hillary se disse honrada com esse apoio. "Os trabalhadores da América têm sido invisíveis para este governo, e é hora de eles terem uma defensora na Casa Branca", afirmou ela em nota. (Por John Whitesides)