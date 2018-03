Hillary supera Obama entre eleitores negros, diz enquete

A pré-candidata à Presidência dos Estados Unidos Hillary Clinton é a favorita entre os eleitores negros democratas, superando o seu rival afro-americano Barack Obama, revelou na quarta-feira, 17, uma enquete divulgada pela rede de televisão CNN. A pesquisa mostrou que, entre os eleitores democratas inscritos para votar, a senadora de Nova York tem 57% da preferência, contra 53% de um mês atrás. Já o apoio ao senador pelo estado de Illinois cresceu de 36% para 37%. Entre os eleitores democratas brancos, Hillary Clinton conta com 49% de apoio, contra 18% de Obama e 17% do ex-senador John Edwards, segundo a CNN. A rede de televisão ressaltou o fato de que o apoio a Hillary é ainda maior entre as mulheres negras: 68% delas expressaram a intenção de dar seu voto à senadora, contra 25% de Obama. O senador lidera entre os homens negros, com apoio de 46%, contra 42% de Hillary Clinton. A enquete, que tem uma margem de erro de mais ou menos 6,5 pontos percentuais, ouviu 1.212 eleitores entre sexta-feira e domingo.