Hillary vence com folga na Virgínia Ocidental Hillary Clinton obteve na terça-feira uma esmagadora vitória sobre Barack Obama na primária democrata da Virgínia Ocidental, o que no entanto não parece suficiente para afastá-lo da indicação do partido à Casa Branca. O Estado é dominado por um eleitorado branco e proletário, grupo que tem se mostrado fiel a Hillary nos EUA. A vitória lhe dá munição para argumentar que ela tem mais chances de derrotar o republicano John McCain em Estados estratégicos na eleição de novembro. Num comício na segunda-feira em Logan, ela disse que não estaria insistindo na disputa se não se considerasse "a candidata mais forte para enfrentar John McCain no outono". Obama, no entanto, tem uma liderança quase insuperável em termos de delegados conquistados e fala como se já fosse o escolhido. De olho em novembro, ele esteve na terça-feira no Missouri, que será um Estado-chave na eleição geral. Na quarta-feira, vai a Michigan, e na semana que vem estará na Flórida. Depois da Virginia Ocidental, restam apenas 189 delegados para serem escolhidos em cinco votações: Oregon e Kentucky na próxima terça-feira; Porto Rico em 1o de junho; e Montana e Dakota do Sul em 3 de junho. Contagem da MSNBC dá a Obama 1.874 delegados, 172 a mais do que Hillary. Ele estaria a apenas 151 delegados da maioria absoluta de 2.025. Obama vem avançando também entre os "superdelegados", dirigentes partidários e ocupantes de cargos eletivos que podem votar em quem quiserem. Diante da disputa equilibrada entre Hillary e Obama, esse grupo será decisivo na escolha do candidato. Na terça-feira, mais quatro superdelegados manifestaram apoio a Obama, inclusive o prefeito de Nova Orleans, Ray Nagin. Obama agora tem uma ligeira vantagem sobre Hillary também entre esses eleitores de elite. Cerca de 250 deles ainda não anunciaram seu voto. (Reportagem adicional de Deborah Charles, Rick Cowan e Andy Sullivan)