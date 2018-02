Hillary vence Obama em prévia democrata no Kentucky Hillary Clinton ganhou a prévia democrata pela indicação do partido à Presidência dos Estados Unidos no Kentucky nesta terça-feira, impondo ao líder da disputa Barack Obama sua segunda derrota seguida em Estados dominados por eleitores brancos de classe média, segundo projeção da mídia norte-americana. A vitória diminui um pouco a vantagem de Obama entre os delegados para a indicação do partido na convenção de agosto. Mas pode ajudar a ex-primeira dama e senadora por Nova York a ganhar apoio entre delegados neutros.