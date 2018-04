Homem abre fogo e fere oito pessoas nos EUA

Um homem abriu fogo nesta quarta-feira, 28, contra um grupo de crianças e adultos que aguardavam em um ponto de ônibus escolar no sul de Los Angeles (Estados Unidos), ferindo oito pessoas. Segundo um porta-voz da Polícia, o homem utilizou uma arma semi-automática, e tinha como objetivo atacar uma pessoa específica, que aparentemente se encontrava no grupo. O homem fugiu após os disparos, e até o momento ainda não foi identificado. Quatro pessoas ficaram gravemente feridas, incluindo três crianças e uma mulher de 49 anos. As outras quatro vítimas do ataque, incluindo duas crianças e dois homens, sofreram ferimentos leves. Neste momento, a Polícia está interrogando as testemunhas do incidente, que ocorreu menos de uma semana após outro tiroteio registrado no nordeste da cidade, no qual a Polícia matou um homem e feriu outro.