'Homem-Aranha' escala prédio do New York Times O escalador francês conhecido como "Homem-Aranha" escalou o prédio do jornal New York Times, nesta quinta-feira, com o intuito de chamar a atenção para o problema do aquecimento global. Antes da subir, Alain Robert, de 45 anos, disse a repórteres que a escalada estava sendo feita no Dia Internacional do Meio Ambiente para "chamar a atenção para o aquecimento global, já que este é um dos maiores problemas do nosso tempo". Ao chegar ao topo do prédio, ele levantou os dois braços e acenou para os observadores. A polícia já o esperava lá. O "Homem-Aranha" já escalou edificações como a torre Eiffel e a ponte Golden Gate. Durante passagem por São Paulo em fevereiro, ele subiu o Edifício Itália. Ele subiu o prédio do New York Time pela treliça da fachada, usando apenas pó para as mãos e sapatos próprios para escalada. Quando estava perto do décimo andar, ele pendurou um cartaz na fachada que dizia: "O aquecimento global mata mais pessoas que o 11 de setembro toda semana". A escalada atraiu centenas de espectadores, policiais, bombeiros e as equipes de outros serviços de emergência. "Ele deve ser louco", disse Sammy Cataldo, que trabalhava na construção de um prédio vizinho. O New York Times mudou-se há um ano para um prédio de 52 andares em Manhattan. Desenhado pelo arquiteto italiano Renzo Piano, sua antena alcança 348 metros. A porta-voz do jornal não fez nenhum comentário sobre a escalada. O "Homem-Aranha", que diz sofrer de vertigem, já escalou mais de 80 arranha-céus e pontos turísticos, como a torre Sears, em Chicago, e a Taipei 101, em Taiwan, o prédio mais alto do mundo. Suas escaladas costumam ser ilegais, já que feitas sem permissão e sem corda de proteção. No ano passado, ele foi preso por cinco dias na China, depois de escalar o prédio Jin Mao, de 88 andares, em Xangai. Ele foi expulso e proibido de entrar na China por cinco anos. (Reportagem de Marcu Nicholson) REUTERS MR PF