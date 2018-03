'Homem-Aranha francês' escala prédio do New York Times

O homem conhecido como "Homem-Aranha francês" escalou o prédio do jornal The New York Times nesta quinta-feira, 5, para chamar atenção para o aquecimento global. Alain Robert, de 45 anos, disse aos repórteres no Dia Mundial do Meio Ambiente que seu novo feito é para "conscientizar sobre o aquecimento global, um dos maiores problemas de nosso tempo". Robert já escalou a Torre Eiffel, a ponte Golden Gate e o Edifício Itália, em São Paulo. Suas escaladas, sem proteção ou autorização, as vezes são consideradas ilegais - durante sua aventura no Brasil, Robert chegou a ser preso. Em Nova York, o "Homem-Aranha" também acabou detido. Fotos: Reuters