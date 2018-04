Homem armado mata 2 e fere 3 na Flórida

Dois cidadãos estrangeiros morreram na quinta-feira, 26, e outras três pessoas ficaram feridas no estado da Flórida ao serem atingidas por tiros disparados por um homem de 60 anos. Segundo o jornal local "Northwest Flórida Daily News", o homem ficou recluso em sua casa ainda várias horas antes de ser detido. Nome e nacionalidade das vítimas não foram divulgados pelas autoridades do condado de Walton, no noroeste da Flórida, que disseram precisar informar ainda os parentes dos envolvidos no incidente. "Acredito que alguns eram de origem hispânica", disse o capitão da Polícia local Tom Ring. O crime ocorreu na manhã de quinta-feira quando Dannie Baker teria atirado contra as vítimas, que estavam com pelo menos 14 pessoas em uma casa em Summer Lake, uma área residencial no condado de Walton, no noroeste da Flórida, próximo ao estado do Alabama. Um jovem e uma mulher morreram por ferimentos à bala, outros dois jovens foram levados ao hospital Sacred Heart em Pensacola, um em estado crítico e outro, estável. Um terceiro ferido também foi levado a esse mesmo hospital e seu estado é bom, segundo as autoridades do condado, que disseram ainda não saber o que motivou Baker a atirar contra as cinco pessoas. Em agosto de 2008, algumas pessoas denunciaram que Baker teria enviado mensagens eletrônicas com ameaças a candidatos políticos americanos. Baker foi levado a uma prisão de Walton e enfrenta duas acusações por assassinato.